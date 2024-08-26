政軍經大權 真主黨一手攬

黎巴嫩國內由多個派系教派組成，多年來一直由看守政府控制。真主黨是伊朗支持的什葉派穆斯林組織，既是該聯合政府的一部分，也被視為支撐和主導黎巴嫩的真正政、軍勢力。

紐約時報日前報導，黎巴嫩已因數年之久的政、經危機深陷動盪，其人民也厭倦衝突。自一九七五年爆發長達十五年的內戰以來，該國面臨的危機尚未看到終點。

二○○六年真主黨和以色列進行一場一個月的血腥戰爭，重創黎南大片地區，反促使黎國許多派系聚集在真主黨周圍。

二○一九年黎巴嫩經濟崩潰，貨幣貶值幅度竟超過九成五，人民的積蓄一夕化為烏有。這場危機加速黎國政治的崩潰，翌年初成立的看守政府破產，無法為大眾提供最基本的服務。

真主黨在按教派畫分權力的黎國政治體系中鬥垮其他政敵後，過去卅年來已鞏固其國內地位，不僅囤積龐大又強大的火箭與飛彈等軍火庫，甚至比一國的正規軍還強大，也操控監督黎國最關鍵的基礎設施，期間因此提升黎國什葉派穆斯林的地位，以及這些教徒的權力及財富。據法新社報導，真主黨麾下有十萬多名戰士。

諸多黎巴嫩什葉派人士正獲益於真主黨提供的大量服務，包括優質的醫療照護和免費教育。反觀黎巴嫩政府卻難以替其他國民提供電力等最基本的服務，黎國亦無其他政黨再擁有足夠資金或組織能跟真主黨匹敵。