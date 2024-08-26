聽新聞
test
0:00 / 0:00

政軍經大權 真主黨一手攬

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

黎巴嫩國內由多個派系教派組成，多年來一直由看守政府控制。真主黨是伊朗支持的什葉派穆斯林組織，既是該聯合政府的一部分，也被視為支撐和主導黎巴嫩的真正政、軍勢力。

紐約時報日前報導，黎巴嫩已因數年之久的政、經危機深陷動盪，其人民也厭倦衝突。自一九七五年爆發長達十五年的內戰以來，該國面臨的危機尚未看到終點。

二○○六年真主黨和以色列進行一場一個月的血腥戰爭，重創黎南大片地區，反促使黎國許多派系聚集在真主黨周圍。

二○一九年黎巴嫩經濟崩潰，貨幣貶值幅度竟超過九成五，人民的積蓄一夕化為烏有。這場危機加速黎國政治的崩潰，翌年初成立的看守政府破產，無法為大眾提供最基本的服務。

真主黨在按教派畫分權力的黎國政治體系中鬥垮其他政敵後，過去卅年來已鞏固其國內地位，不僅囤積龐大又強大的火箭與飛彈等軍火庫，甚至比一國的正規軍還強大，也操控監督黎國最關鍵的基礎設施，期間因此提升黎國什葉派穆斯林的地位，以及這些教徒的權力及財富。據法新社報導，真主黨麾下有十萬多名戰士。

諸多黎巴嫩什葉派人士正獲益於真主黨提供的大量服務，包括優質的醫療照護和免費教育。反觀黎巴嫩政府卻難以替其他國民提供電力等最基本的服務，黎國亦無其他政黨再擁有足夠資金或組織能跟真主黨匹敵。

什葉派 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

以黎跨境衝突惡化 黎巴嫩真主黨軍火庫現況一次看

以媒：真主黨完成第一階段的攻擊 暗示明天會有進一步行動

報仇不嫌晚？最高指揮官遇刺近1個月後才襲以色列 真主黨官員曝理由

恐有更大衝突？聲稱攔截真主黨所有火箭、無人機 內唐亞胡放話：事情還沒完

相關新聞

美增兵中東 派雙航母護以色列

鑒於中東爆發更廣泛戰爭的可能性愈來愈高，美國已持續將其海軍部隊朝該地區靠近，其中包括兩支航空母艦打擊群和一艘攻擊潛艦。紐...

以軍拂曉空襲 真主黨火箭反擊

以色列宣布對黎巴嫩境內的真主黨目標採取先制攻擊，以軍廿五日凌晨五時出動約一百架戰機，對黎南數千個火箭發射平台實施拂曉空襲...

以色列、真主黨再對峙 破壞力更大

上次以色列與黎巴嫩真主黨「真正」的交戰是二○○六年，當時以色列揚言使黎國的時鐘倒退廿年，一個月後衝突結束時，真主黨已受重...

政軍經大權 真主黨一手攬

黎巴嫩國內由多個派系教派組成，多年來一直由看守政府控制。真主黨是伊朗支持的什葉派穆斯林組織，既是該聯合政府的一部分，也被...

伊朗推遲報復 阿拉伯外交官分析：德黑蘭急需下台階

黎巴嫩真主黨廿五日對以色列報復攻擊，但伊朗為何還未履行承諾，為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已故領袖哈尼雅復仇？總部在英國的獨立...

新一輪加薩停火談判 毫無進展

加薩停火和釋放人質及囚犯的談判代表，廿四日在埃及開羅商討新的折衷方案，設法消弭以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的分歧，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。