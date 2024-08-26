以色列、真主黨再對峙 破壞力更大

上次以色列與黎巴嫩真主黨「真正」的交戰是二○○六年，當時以色列揚言使黎國的時鐘倒退廿年，一個月後衝突結束時，真主黨已受重創。

在真主黨高階指揮官舒庫爾及哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇刺身亡後，這兩個宿敵間的衝突已愈演愈烈，正再次走向全面開戰。

一場全面衝突將使在西方國家先進硬體和武器裝備支持下的以色列，和可謂全球當前最重裝的非國家行為者展開對決。自二○○六年以來，以色列和伊朗支持的真主黨，彼此的能力均有所提升，這恐使雙方下一場衝突的破壞力更大。

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非事務主任瓦基爾表示，近廿年來情況已出現變化，更棘手的是如今不僅是以色列與真主黨間的衝突，伊朗領導的「抵抗軸心」其他成員亦參與其中。

「抵抗軸心」包括伊朗支持的葉門叛軍青年運動和伊拉克及敘利亞的武裝團體，還有加薩的哈馬斯。它們之間以跨國、跨地區方式運作協調，這代表衝突不會局限在特定的地理區域及範圍，將把更廣泛的中東地區拖下水。

以色列是全球軍事裝備最先進的武裝部隊之一，相當於北約（NATO）標準，其空軍擁有F-35匿蹤戰機等美製武器和自製的鐵穹（Iron Dome）防空系統等新裝備，其國內的軍工業能自行生產戰甲車、防空系統、飛彈及無人機等武器。

不過，總部在黎國境內的真主黨亦較約廿年前實力更強大，其現有的更先進而且更龐大飛彈庫存及無人機隊大多由伊朗供應，其整體戰力遠優於已和以軍在加薩鏖戰近十一個月的哈瑪斯。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）估計，真主黨共握有十二萬至廿萬枚飛彈，其中包含精準導引飛彈、武裝無人機與反坦克及防空飛彈。

儘管以軍戰力仍占上風，但有分析家指出，若以軍對黎巴嫩發動地面攻勢，將面臨多重威脅挑戰。CSIS國際安全研究主任瓊斯提到，以軍雖技術先進，但問題在於「我們正談論怎樣類型的戰爭？」一旦以色列地面部隊入侵黎南，那就是另一回事，真主黨將在其極為熟悉的地形上，與以軍打一場攻防戰。