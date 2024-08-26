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美增兵中東 派雙航母護以色列
鑒於中東爆發更廣泛戰爭的可能性愈來愈高，美國已持續將其海軍部隊朝該地區靠近，其中包括兩支航空母艦打擊群和一艘攻擊潛艦。紐約時報報導說，美軍對此並不避諱，顯然旨在嚇阻伊朗及其盟友對以色列發動進一步攻擊。
美國國防部長奧斯丁八月稍早已下令向中東派遣更多戰機以及具飛彈防禦能力的軍艦。
美國海軍羅斯福號及林肯號這兩艘航母及其艦載機和護航的軍艦，正位於阿曼灣或其周邊，還有一支F-22匿蹤戰機中隊。奧斯丁還公開說已向中東加派攻擊潛艦喬治亞號，此舉並不尋常，美國國防部鮮少談到其潛艦艦隊的最新動向。喬治亞號能發射巡弋飛彈並搭載知名的美國海軍特種部隊海豹部隊兵力。
前述命令旨在回應伊朗及其在加薩、黎巴嫩與葉門的代理人團體，近來所發出的攻擊以色列威脅，這些團體宣稱將替哈馬斯政治領袖哈尼雅七月底在伊朗德黑蘭遇刺身亡復仇。
另外，美國參謀首長聯席會議主席布朗廿四日在中東展開未事前公開的突訪行程，約旦是他此次中東行的首站。他說，接下來幾天將前往埃及和以色列，與當地軍事領袖交換意見。
布朗表示，「我們藉由增加戰力傳達強有力的訊息，以遏止爆發全面衝突，也能在一旦美軍遭受攻擊時加強防禦，捍衛當地美軍人員安全將是首要之務」。
美國總統拜登廿二日在與以色列總理內唐亞胡通話後表示，華府正在中東重新部署兵力，作為保護以色列免受伊朗或其代理人襲擊的作為一環。
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