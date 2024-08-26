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開火了…中東緊張升高 真主黨暗示會有進一步行動

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨25日相互攻擊，為雙邊十個多月前出現邊境戰事以來的最大規模衝突。（路透）
以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨25日相互攻擊，為雙邊十個多月前出現邊境戰事以來的最大規模衝突。（路透）

在加薩走廊停火談判沒有進展跡象之際，以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨25日相互攻擊，為雙邊十個多月前出現邊境戰事以來的最大規模衝突，以色列也宣布進入48小時的緊急狀態，大幅推升中東緊張情勢。真主黨表示，「第一階段」攻擊已結束，暗示26日可能會有進一步攻擊。

不過，中東主要國家股市25日盤中波瀾不興，在平盤附近遊走，可能預示國際油價與金價受到的影響有限，後市主要仍取決於油市供需與美國聯準會（Fed）的貨幣政策前景。

以色列軍方表示，在評估真主黨即將發動攻擊後，在當地時間25日清晨5時許發動先發制人的攻擊，出動100架戰機摧毀真主黨在黎巴嫩南部的40多處發射點。真主黨於25日清晨發射超過320枚火箭和出動無人機襲擊以色列11處軍事據點，以報復其資深指揮官舒克爾7月30日在貝魯特郊區遇襲喪命。

以色列國防部長加蘭特已宣布進入48小時的緊急狀態，總理內唐亞胡也將召開安全內閣會議因應。為了安全考量，以國班古里昂機場離境班機將會延誤，入境班機則將轉降其他機場。真主黨表示，25日已完成「第一階段」報復，以色列時報分析，這暗示26日可能會有進一步行動。

雙方25日的攻擊大致符合交戰規則，仍高度警戒，但引發外界擔心，以色列和真主黨過去十個月來的幾乎每天交火，可能會隨時演變為更廣泛的戰爭。聯合國駐黎巴嫩維和部隊與該國的特別協調員辦公室形容最新發展「令人憂心」。

在此同時，加薩走廊停火談判在25日重啟，但在以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的代表協商數小時後，仍沒有出現進展的跡象。

此前，美國聯準會主席鮑爾釋出9月降息訊號，已帶動國際油價23日漲逾2%，布蘭特原油10月期貨漲2.3%至每桶79.02美元，西德州中級原油10月期貨也走揚2.5%，至每桶74.83美元，紐約黃金現貨上漲1.1%，報每英兩2,512.59美元。

以色列 美國聯準會

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