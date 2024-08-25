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報仇不嫌晚？最高指揮官遇刺近1個月後才襲以色列 真主黨官員曝理由

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日發射數百枚火箭和無人機襲擊以色列後，一名官方房地產測量員在一棟住宅大樓評估被砲彈炸出的大洞。（路透）
伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日發射數百枚火箭和無人機襲擊以色列後，一名官方房地產測量員在一棟住宅大樓評估被砲彈炸出的大洞。（路透）

路透報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨的一名官員透露，他們25日發射火箭襲擊以色列是為了報復7月30日最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遇刺，而報復行動推遲是因為「政治考量」。該名官員說，真主黨「致力」確保對舒庫爾遇刺做出的應對措施不會觸發全面戰爭。

路透分析，主要的「政治考量」是正在進行的加薩走廊停火和人質釋放談判。談判代表24日在埃及開羅討論新的妥協方案，尋求彌合以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的分歧，但歷經數小時談判仍沒有進展跡象。關鍵問題沒有任何突破跡象，這包括以國堅持必須保有對於埃及和加薩走廊之間邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor）控制權。

儘管以國和黎巴嫩間緊張局勢升高，加薩走廊停火和人質釋放談判本周仍繼續進行，美國官員還是相信達成協議是可以實現的。

人質 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 真主黨 黎巴嫩

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