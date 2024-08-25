真主黨對以色列射火箭彈 哈瑪斯叫好、青年運動揚言跟進

黎巴嫩民兵組織「真主黨」今天朝以色列射火箭彈，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」稱讚這是強而有力的明確回應，葉門叛軍「青年運動」則揚言跟進。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）宣布對以色列展開發射火箭彈及無人機的大規模行動後，哈瑪斯（Hamas）透過聲明表示，這項強而有力、目標明確的回應深入打擊猶太復國主義（Zionist）政權，不啻為賞以色列政府一巴掌。

伊朗支持的青年運動（Houthi）也稱許真主黨襲擊以色列，並再次威脅發動攻擊，回應以色列上月20日空襲葉門沿海城市荷台達（Hodeida）的港口。

青年運動發表聲明，恭喜真主黨及其領袖今早對以色列進行偉大且勇敢的襲擊行動。

聲明還說：「我們再次重申，葉門方面的回應絕對會到來。」

根據黎巴嫩衛生部，以色列今天襲擊黎國南部導致3人喪命。

黎巴嫩衛生部透過聲明指出，一架以色列無人機在基安村（Khiam）擊中車輛，造成一人喪命。黎巴嫩什葉派組織、真主黨盟友「艾瑪爾」（Amal）之後宣布一名基安村戰士身亡。

衛生部還說「以色列占領軍攻擊蒂利村（Tiri）」導致兩人喪生，但未談及死者是戰士或平民。

聯合國黎巴嫩事務特別協調員辦公室、聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天則發表聯合聲明，「呼籲各方停火且避免採取任何促使局勢升級的行動」。