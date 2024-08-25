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中東戰火再起…以色列、真主黨敵對情勢升 航空公司取消或延後飛黎巴嫩

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導
以色列與黎巴嫩「真主黨」聲稱對彼此發動大規模跨境空襲，導致敵對情勢升高後，黎國首都貝魯特的機場今天照常營運，但航班已取消或延期，許多乘客受困機場。圖為以色列空襲黎巴嫩古賽爾時產生的煙霧。新華社
以色列與黎巴嫩「真主黨」聲稱對彼此發動大規模跨境空襲，導致敵對情勢升高後，黎國首都貝魯特的機場今天照常營運，但航班已取消或延期，許多乘客受困機場。圖為以色列空襲黎巴嫩古賽爾時產生的煙霧。新華社

以色列黎巴嫩真主黨」聲稱對彼此發動大規模跨境空襲，導致敵對情勢升高後，黎國首都貝魯特（Beirut）的機場今天照常營運，但航班已取消或延期，許多乘客受困機場。

法新社報導，以色列軍方今天宣布先發制人空襲真主黨（Hezbollah），並表示這是為了預防真主黨對以國發動大規模攻擊；同時，真主黨也宣布對以國發動跨境空襲，為其最高階軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）7月遭以色列狙殺展開報復。

有些乘客今天坐在貝魯特機場入境大廳地板上，航班時刻表顯示班機已延後或取消，入境區域大體上空無一人。

原本打算與兒子一起搭卡達航空（Qatar Airways）班機的乘客哈同（Diala Hatoum）說：「我們預訂的班機仍會起飛，但時間已經延後。」

法國航空公司（Air France）表示，預定今天和明天飛貝魯特的班機已經暫停；並強調，可能視中東局勢而延長停飛時間。

約旦皇家航空（Royal Jordanian Airlines）以「當前情勢」為由宣布停飛貝魯特；阿提哈德航空 （Etihad Airways）則說，早已取消往返貝魯特的班機。

德國漢莎航空（Lufthansa）23日表示，停飛貝魯特的時間將延長至9月30日為止。

黎巴嫩民航當局今天強調，儘管受到一些干擾，但「（貝魯特）機場仍照常運作」。

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