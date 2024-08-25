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朝以色列射逾320枚火箭彈！真主黨領袖將發表談話 談「最新進展」

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導
黎巴嫩民兵組織真主黨今天表示，已經出動無人機並發射逾320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈攻擊以色列，並擊中11個軍事目標，真主黨領袖納斯拉勒則會在稍晚發表談話。圖為真主黨無人機25日遭以色列空軍攔截畫面。法新社
黎巴嫩民兵組織真主黨今天表示，已經出動無人機並發射逾320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈攻擊以色列，並擊中11個軍事目標，真主黨領袖納斯拉勒則會在稍晚發表談話。圖為真主黨無人機25日遭以色列空軍攔截畫面。法新社

黎巴嫩民兵組織真主黨今天表示，已經出動無人機並發射逾320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈攻擊以色列，並擊中11個軍事目標，真主黨領袖納斯拉勒則會在稍晚發表談話。

真主黨（Hezbollah）指出，針對以色列上個月在黎巴嫩首都貝魯特郊區暗殺真主黨高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），今天一連串攻擊完成了「第一階段」回應，但完整的回應會需要「一些時間」。

根據真主黨聲明，領袖納斯拉勒（HassanNasrallah）將於當地時間傍晚6時（台灣時間深夜11時）談論「最新進展」。

以色列軍方今天一早宣布，因偵測到真主黨正準備進行「大規模」襲擊，以方先發制人開轟黎巴嫩，而真主黨隨後宣布，已開始出動大批無人機和火箭彈向以色列發動攻擊。

以色列軍方稍早透過聲明表示，大約100架以色列空軍（IAF）戰機擊中並摧毀數以千計設置在黎巴嫩南部的真主黨火箭發射器。

以色列 戰機 火箭 真主黨 黎巴嫩

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