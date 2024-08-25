快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

以色列先發制人轟真主黨 美國力挺稱對以防衛承諾堅定不移

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
以色列軍方今宣布先發制人轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨，以防伊朗支持的真主黨對以國發動大規模攻擊，美國則強調對於以色列防衛的承諾堅定不移，並已準備好支持這個盟邦。圖為黎巴嫩與以色列邊境一側的煙霧，人們坐在提爾的海灘上。路透
以色列軍方今宣布先發制人轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨，以防伊朗支持的真主黨對以國發動大規模攻擊，美國則強調對於以色列防衛的承諾堅定不移，並已準備好支持這個盟邦。圖為黎巴嫩與以色列邊境一側的煙霧，人們坐在提爾的海灘上。路透

以色列軍方今天宣布先發制人轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨，以防伊朗支持的真主黨對以國發動大規模攻擊，美國則強調對於以色列防衛的承諾堅定不移，並已準備好支持這個盟邦。

法新社報導，美國五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已跟以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）商討以國抵禦真主黨（Hezbollah）發動襲擊一事。

賴德透過聲明指出，「國防部長奧斯汀重申，對於以色列防禦伊朗及其區域夥伴與代理人發動的任何攻擊，美國的承諾堅定不移」。

美國國防部的發言人在另一份聲明中提到，美國準備好支持以色列的防禦，這個立場「非常明確」。

以軍對黎巴嫩南部發動所謂的先發制人攻擊後，葛朗特宣布，以色列從當地時間今天清晨6時（台灣時間上午11時）起進入48小時的全國緊急狀態。

以色列國防部指出，葛朗特已向奧斯汀簡報說明了相關情勢。

根據聲明，葛朗特告訴奧斯汀，「我們已對黎巴嫩進行精準打擊，以防阻針對以色列公民的迫在眉睫威脅」。

以色列 國防部 美國

延伸閱讀

真主黨連夜報復射逾320枚火箭彈 以色列總理將召開緊急內閣會議

先發制人轟黎巴嫩！以色列遭真主黨攻擊前先空襲 稱摧毀數以千計火箭發射器

真主黨聲明「今日收兵」藏玄機？以色列明恐再迎火箭雨

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

相關新聞

真主黨聲明「今日收兵」藏玄機？以色列明恐再迎火箭雨

紐約時報報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日稍早聲明，「今日軍事行動到此為止」，暗示明日可能再度發動攻擊，而其首領...

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日開轟以色列，以色列則在此之前展開先制攻擊；不過，以色列外交部喊話無意全面開戰，會視情...

真主黨對以色列首波報復！320枚火箭、無人機 以宣布48小時緊急狀態

路透報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日證實，已經完成針對以色列的「首階段」報復行動，發射超過320枚火箭和出動無...

以色列先發制人轟真主黨 美國力挺稱對以防衛承諾堅定不移

以色列軍方今天宣布先發制人轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨，以防伊朗支持的真主黨對以國發動大規模攻擊，美國則強調對於以色列防衛的...

真主黨連夜報復射逾320枚火箭彈 以色列總理將召開緊急內閣會議

黎巴嫩「真主黨」連夜朝以色列發射逾320枚火箭彈，以國總理內唐亞胡今天上午將召開安全內閣會議因應。為了安全考量，以國班古...

先發制人轟黎巴嫩！以色列遭真主黨攻擊前先空襲 稱摧毀數以千計火箭發射器

以色列軍方今天先發制人襲擊伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」，稱戰機擊中並摧毀數以千計瞄準以國的火箭發射器，總理內唐亞胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。