真主黨連夜報復射逾320枚火箭彈 以色列總理將召開緊急內閣會議
黎巴嫩「真主黨」連夜朝以色列發射逾320枚火箭彈，以國總理內唐亞胡今天上午將召開安全內閣會議因應。為了安全考量，以國班古里昂機場離境班機將會延誤，入境班機則將轉降其他機場。
以色列軍方宣稱，因偵測到伊朗撐腰的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）準備進行「大規模」襲擊，以軍已對「真主黨」採取先發制人的攻擊行動。即便如此，「真主黨」今天仍然聲稱連夜對以色列發動了突襲，作為對其最高階指揮官上個月在首都貝魯特郊區遇襲喪命的「初步回應」。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明說，內唐亞胡將於今天上午7時召開安全內閣會議。
此外，以色列特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）表示，今天上午離境的班機將會延誤，入境班機則將安排轉降其他機場。
班古里昂機場稍早在Instagram發布聲明，提到了安全情勢，並建議旅客向航空公司諮詢航班變更。
「真主黨」今天在聲明中說，「截至目前，已向敵方陣地發射超過320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭彈」；並說，「真主黨」的攻擊目標是11座以色列基地和軍營。
「真主黨」表示「第一階段已取得圓滿成功」，並說這個階段目的在於「鎖定打擊以色列軍營和陣地，好讓攻擊無人機深入以色列境內目標」。
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