真主黨聲明「今日收兵」藏玄機？以色列明恐再迎火箭雨
紐約時報報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日稍早聲明，「今日軍事行動到此為止」，暗示明日可能再度發動攻擊，而其首領納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將發表談話，具體時間將在25日稍晚公布。
另外，以色列軍方稍早證實，在先發制人的行動中派遣100架空軍戰機打擊真主黨準備對以色列發射火箭的裝置，並且命中超過40處發射地點，從以軍公布的空襲影片可見，真主黨的多個目標遭炸毀。
以色列時報指出，儘管如此仍未能防範真主黨後續的報復攻擊。真主黨是為其資深指揮官舒克爾遭以方空襲致死而報復。
根據國防軍，真主黨從黎巴嫩朝以色列北部發射約210枚火箭與20架無人機，部分遭到攔截，部分造成損壞或受傷，而許多火箭擊中以色列開放區域。
真主黨則在聲明中駁斥以軍先制行動取得成功。
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