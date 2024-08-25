快訊

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

葉門叛軍攻擊商船 美：船上石油恐外洩造成環境問題

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊葉門外海一艘油輪後，美國今天警告紅海可能發生環境災難。

掛著希臘國旗的Sounion號油輪21日在叛軍控制的港口城市荷台達（Hodeidah）外海遭到攻擊，伊朗支持的「青年運動」聲稱用無人機和飛彈擊中此船。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）23日表示船上發生3起火災，而「青年運動」在社群媒體上發布的影片據信顯示船上發生3起爆炸。

這艘長274公尺的船隻載有15萬公噸原油，從伊拉克出發，目的地是雅典附近的港口。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在聲明中表示：「青年運動持續攻擊可能導致100萬桶石油外洩到紅海，這一數量是埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）漏油事件的4倍。 」

埃克森瓦爾狄玆號1989年在阿拉斯加海岸外洩25萬7000桶石油。

美國 運動 青年

延伸閱讀

綠砲轟川伯後悔說 黃文益：高雄人最怕被問「發大財沒？」

自俄國進口石油遇阻 匈牙利指歐盟從中作梗

無福消受！這位石油大亨以260億美元賣掉公司 但交易還沒完成就過世

紅海兩個月來最嚴重攻擊！一艘希臘油輪起火失去動力 在海上漂流

相關新聞

真主黨聲明「今日收兵」藏玄機？以色列明恐再迎火箭雨

紐約時報報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日稍早聲明，「今日軍事行動到此為止」，暗示明日可能再度發動攻擊，而其首領...

以色列真主黨開轟！以外交部稱無意全面開戰 美國防部：準備支持以軍

伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日開轟以色列，以色列則在此之前展開先制攻擊；不過，以色列外交部喊話無意全面開戰，會視情...

真主黨對以色列首波報復！320枚火箭、無人機 以宣布48小時緊急狀態

路透報導，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨25日證實，已經完成針對以色列的「首階段」報復行動，發射超過320枚火箭和出動無...

真主黨出動大批無人機攻擊 以色列進入緊急狀態

伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」今天表示，已開始出動大批無人機和火箭對以色列發動攻擊，作為對其最高階指揮官上個月在首都...

憂中東爆發全面性衝突 美軍事首長突訪約旦

美軍參謀首長聯席會議主席布朗今天在中東展開一場未事前公開的訪問行程。在伊朗威脅攻擊以色列情況下，布朗此行意在討論如何遏止...

開羅重啟加薩停火談判 沒有進展跡象

加薩停火和釋放人質談判代表今天在開羅討論新的妥協方案，設法彌合以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。