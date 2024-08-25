真主黨出動大批無人機攻擊 以色列進入緊急狀態

伊朗支持的黎巴嫩民兵組織「真主黨」今天表示，已開始出動大批無人機和火箭對以色列發動攻擊，作為對其最高階指揮官上個月在首都貝魯特郊區遇襲喪命的「初步回應」。

綜合法新社和路透社報導，在此之前，以色列軍方已說正在對真主黨（Hezbollah）展開一連串先發制人的攻勢。

真主黨發布聲明說，他們已「開始出動大批無人機進行空襲」，目標是深入以色列境內，作為對其最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月遭狙殺的初步回應。

根據聲明，真主黨戰士還「動用大量火箭」，鎖定「部分敵軍陣地、軍營和鐵穹防空系統（Iron Dome）平台」，並補充說，「這些軍事行動將需要一些時間才能完成」。

在以色列軍方對黎巴嫩發動所謂的先發制人攻擊後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，自今天上午6時（格林威治時間25日3時）起進入48小時的全國緊急狀態。

葛朗特在其辦公室發表的聲明中說：「緊急狀態命令將讓以色列國防軍（IDF）得以向以色列民眾發出指示，包括限制集會及關閉特定場所。」