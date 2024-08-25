中東戰鼓響 以色列先發制人開轟黎巴嫩真主黨

以色列軍方今天一早宣布，因偵測到伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織「真主黨」（Hezbollah）正準備進行「大規模」襲擊，以色列現正對黎巴嫩採取先發制人的攻擊行動。

法新社報導，以色列軍方也警告民眾，慎防真主黨發射的飛彈和無人機。

以色列軍方向黎巴嫩南部居民發出阿拉伯語訊息說：「真主黨準備對你們住家附近的以色列領土發動大規模攻擊，我們正在監控狀況。你們處於危險之中。我們正在發動攻擊，以消弭真主黨造成的威脅。」

以軍在通訊軟體Telegram發布的訊息還說：「距離真主黨活動範圍不遠的每個人都應立即離開，以保護自己和家人。」

此外，以色列軍方在清晨5時前不久發布的另一份聲明中說，以色列戰機正在襲擊黎巴嫩境內，所有對以色列人「構成迫在眉睫威脅」的目標。

與宣布襲擊行動同時釋出的一段影片中，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）說：「真主黨很快就會向以色列領土發射火箭，甚至是飛彈和無人機。」

他補充說，「在黎巴嫩南部，我們可以看到真主黨從緊鄰著民宅的地方準備對以色列發動大規模攻擊，此舉也將危及黎巴嫩平民」，他敦促當地民眾「設法避難」。

「真主黨持續性的侵犯行為，恐讓黎巴嫩人民、以色列人民以及整個地區捲入一場更全面性的衝突。」

路透社引述以色列媒體報導，往返特拉維夫（TelAviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的航班已暫停，以色列內閣將於上午7時（格林威治時間25日4時）召開會議。

真主黨並未立即對此發表評論。