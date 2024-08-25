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憂中東爆發全面性衝突 美軍事首長突訪約旦

中央社／ 安曼24日綜合外電報導
美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）。美聯社
美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）。美聯社

美軍參謀首長聯席會議主席布朗今天在中東展開一場未事前公開的訪問行程。在伊朗威脅攻擊以色列情況下，布朗此行意在討論如何遏止中東緊張局勢升溫，以免爆發全面性衝突。

路透社報導，布朗（C.Q. Brown）在約旦展開這次中東行的第一站。他表示接下來幾天將前往埃及和以色列，聽取當地軍事領袖的觀點。

此時，美國正試圖替以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間，敲定一起加薩（Gaza）停火換人質的協議。布朗說若談成，將「有助於替局勢降溫」。

以哈之間的加薩戰爭至今打了11個月，加薩土地大多被夷平之外，以色列與有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）邊境衝突不斷，葉門青年運動（Houthis）更出手攻擊紅海商船。

不僅如此，駐敘利亞、伊拉克和約旦的美軍也持續遭親伊朗民兵組織攻擊。為了防範伊朗與其盟友發動新的重大攻擊行動，美軍近幾週來加強中東兵力，包括派遣林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群來取代羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群。

美國同時派遣空軍F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）中隊前往中東地區，另部署了一艘巡弋飛彈潛艦。

布朗說：「我們帶來額外戰力來傳達強而有力的訊息，藉此遏止全面性衝突…也能在美軍萬一遭受攻擊時保護他們。」他說，捍衛美軍安全是「第一」要務。

中東 以色列 伊朗 約旦 美軍

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