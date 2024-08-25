開羅重啟加薩停火談判 沒有進展跡象
加薩停火和釋放人質談判代表今天在開羅討論新的妥協方案，設法彌合以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的分歧，但經過數小時談判仍絲毫沒有進展跡象。
路透社和法新社報導，美國、埃及和卡達過去多個月以來持續斡旋，盼能終結以哈在加薩走廊（GazaStrip）的戰爭。
以哈在加薩的戰爭，緣起於哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩發動攻擊。這場戰爭對加薩造成毀滅性影響，境內居民幾乎全數都撤離過家園至少1次，並引發人道危機。
不願透露姓名的巴勒斯坦官員告訴路透社說：「開羅會談沒有取得任何進展。以色列堅持保留費城走廊（Philadelphi Corridor）沿線的8個陣地。」
此外，兩名埃及安全消息人士表示，哈瑪斯代表團今天已抵達開羅，以便就近審查以色列與埃及、卡達和美國談判人員在主要會談中的提案。
一名美國官員表示，美方談判人員今天先會見了埃及談判人員，接著會見了埃及與卡達的談判人員。這名美國官員同時認為，埃及和卡達代表正在與哈瑪斯會面。
埃及消息人士表示，新提案包括針對一些懸而未決的議題做出妥協，例如確保關鍵地區安全，以及讓民眾返回加薩北部等。
然而，關鍵議題絲毫沒有突破的跡象，包括以色列堅持，加薩和埃及邊境之間所謂的費城走廊，控制權必須握在他們手上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言