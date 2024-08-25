以色列估真主黨「幾天內」發動報復 以軍發言人：放馬過來

以色列預估，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨將在「幾天內」發動攻擊，國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）24日喊話，接下來是「關鍵一周」，軍方已經準備好應對來自真主黨或伊朗的行動。

哈加里在以色列國營電視台公共廣播公司（Kan 11）向媒體表示，當局預估真主黨將在「幾天內」發動攻勢，「我們認真看待敵人的威脅，而且已經做好長期準備。我們在攻防兩方面都做好高度準備，最重要的是，以軍將持續殲滅任何針對以色列公民的威脅。」

以色列「新消息報網站」（Ynet）報導，真主黨接下來幾天內可能在伊朗協調下發動攻擊，不過伊朗預計不會加入行動。

若干資深以色列官員受訪表示，無論本周密集舉行的以哈停火談判結果如何，真主黨預計都會有所行動，「真主黨根本不在乎巴勒斯坦人，回想起來，他們可能利用談判作為攻擊藉口」。

以色列12頻道與國土報均報導真主黨將在幾天內發動攻擊。

真主黨資深指揮官舒克爾（Fuad Shukr）7月30日在貝魯特遭遇以色列空襲身亡，隔日哈瑪斯首領哈尼雅（ Ismail Haniyeh）在德黑蘭遭暗殺死亡，真主黨和伊朗均宣告對以色列進行報復。