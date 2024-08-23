巴基斯坦警車拋錨遭火箭攻擊 增至12人亡

巴基斯坦中部昨天有一輛拋錨警車遭犯罪集團用火箭筒攻擊，警方今天表示，此案造成的死亡數已經增至12人。巴國總理夏立夫已經下令，要展開「立即有效的行動」打擊行凶者。

法新社報導，有組織的犯罪集團已經在巴基斯坦南部信德省（Sindh）和中部旁遮普省（Punjab）部分地區活躍長達數十年，他們通常靠著綁架來勒索贖金。

警方發言人韋恩斯（Saif Ali Wains）告訴法新社：「至少12位警員殉難，另有8名警員遇襲受傷。」

昨天晚間，有2輛載著大約22位警員的警車行經旁遮普省拉希姆亞爾汗縣（Rahim Yar Khan）時，其中1輛卻於積水處拋錨。

韋恩斯說道，犯罪集團隨後使用火箭筒攻擊受困的警員們。

巴基斯坦警方今天透過聲明表示，這場血腥攻擊案的主謀已在稍早夜間行動中被擊斃。

聲明還提到：「行動會繼續進行，直到行凶者們被殲滅。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的辦公室昨天發布聲明指出，總理已下令對襲擊者採取「立即有效的行動」。