美大使：加薩停火協議快達成 安理會應施壓哈瑪斯

美國駐聯合國特使今天對安理會表示，加薩停火和釋放人質協議就快要達成，並敦促安理會成員向巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯施壓，要求應接受以色列同意的過渡性提議。

路透社報導，數個月來斷斷續續的談判，都圍繞著同樣的問題，而以色列和哈瑪斯（Hamas）都堅持自己的要求。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國、卡達和埃及上週所提的過渡性提案，與總統拜登5月提議且6月獲安理會批准的內容是一致的。

她告訴聯合國安全理事會（Security Council）說：「以色列已經接受了過渡提案。現在哈瑪斯（Hamas）也必須如此。」

她表示：「作為安理會成員，我們必須口徑一致，應運用我們的影響力施壓哈瑪斯，讓他們能接受過渡提案。」

知情人士告訴路透社，分歧點在於以色列未來駐軍加薩、釋放巴勒斯坦囚犯的問題上，這對協議形成阻礙，而問題源於以色列所提要求。自哈瑪斯接受拜登5月提議之後，以色列便提出上述相關要求。

加薩衝突讓整個中東地區處於緊張狀態，也引發以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間數個月的邊境衝突，緊張情勢之下更可能有強權捲入而讓戰事擴大。

哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭（Tehran）遇襲身亡，伊朗矢言報復，並將此事歸咎於以色列。以色列既未證實、也未否認是擊斃哈尼雅的幕後黑手。

湯瑪斯-葛林斐德說：「地區局勢升高的危險真正存在…因此，讓我們盡一切努力，在眼前談判接近終點時，盡快完成停火與釋囚協議。」