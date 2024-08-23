快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大使：加薩停火協議快達成 安理會應施壓哈瑪斯

中央社／ 紐約聯合國總部22日綜合外電報導
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）。美聯社
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）。美聯社

美國駐聯合國特使今天對安理會表示，加薩停火和釋放人質協議就快要達成，並敦促安理會成員向巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯施壓，要求應接受以色列同意的過渡性提議。

路透社報導，數個月來斷斷續續的談判，都圍繞著同樣的問題，而以色列和哈瑪斯（Hamas）都堅持自己的要求。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國、卡達和埃及上週所提的過渡性提案，與總統拜登5月提議且6月獲安理會批准的內容是一致的。

她告訴聯合國安全理事會（Security Council）說：「以色列已經接受了過渡提案。現在哈瑪斯（Hamas）也必須如此。」

她表示：「作為安理會成員，我們必須口徑一致，應運用我們的影響力施壓哈瑪斯，讓他們能接受過渡提案。」

知情人士告訴路透社，分歧點在於以色列未來駐軍加薩、釋放巴勒斯坦囚犯的問題上，這對協議形成阻礙，而問題源於以色列所提要求。自哈瑪斯接受拜登5月提議之後，以色列便提出上述相關要求。

加薩衝突讓整個中東地區處於緊張狀態，也引發以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間數個月的邊境衝突，緊張情勢之下更可能有強權捲入而讓戰事擴大。

哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭（Tehran）遇襲身亡，伊朗矢言報復，並將此事歸咎於以色列。以色列既未證實、也未否認是擊斃哈尼雅的幕後黑手。

湯瑪斯-葛林斐德說：「地區局勢升高的危險真正存在…因此，讓我們盡一切努力，在眼前談判接近終點時，盡快完成停火與釋囚協議。」

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 安理會 美國

延伸閱讀

布林肯：以色列支持加薩停火提案 盼哈瑪斯接受

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

以哈和談快破局？哈瑪斯拒最新條件、以總理悲觀 拜登：還沒完

相關新聞

美大使：加薩停火協議快達成 安理會應施壓哈瑪斯

美國駐聯合國特使今天對安理會表示，加薩停火和釋放人質協議就快要達成，並敦促安理會成員向巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯施壓，要求應...

紅海攻擊事件 再添一起

在加薩走廊停火談判持續陷入僵局之際，一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒，導致船舶「無法掌控」...

紅海兩個月來最嚴重攻擊！一艘希臘油輪起火失去動力 在海上漂流

在加薩走廊停火談判持續陷入僵局之際，一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒，導致船舶「無法掌控」...

中東緊張局勢升級 美林肯號航艦打擊群加速抵達

美國國防部長下令林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群加速後，美國軍方今天表示，林肯號與隨行驅逐艦已...

以色列監獄性虐巴勒斯坦囚犯，疑為政府授意

以色列監獄傳出巴勒斯坦囚犯遭性虐重傷，以色列外交部18日宣布正展開全面調查，表示將會秉持國際法的標準，給予巴人囚犯合理待遇。但自從去年10月加薩戰事開始後，以色列拘押的巴人數量暴增1倍，超過4,781人被捕；以色列媒體及美國《CNN》都揭露監獄環境極其惡劣、嚴重虐待犯人且醫療資源不足，以色列人權團體還發布一份名為《歡迎來到地獄》的報告，詳述以色列政府如何授意讓監獄條件「全面降級」，對巴人施以系統性的虐待；亦有學者分析，性虐待被視為傷害巴勒斯坦民族的工具，已嵌入以色列獄政和軍方的慣常戰略裡。

新一輪加薩停火談判在即！拜登與內唐亞胡通話 強調達成協議的迫切性

白宮表示，美國總統拜登21日與以色列總理內唐亞胡通話時強調達成加薩人質停火協議的迫切性，並指出即將舉行的開羅會談至關重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。