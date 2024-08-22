紅海攻擊事件 再添一起

以色列監獄傳出巴勒斯坦囚犯遭性虐重傷，以色列外交部18日宣布正展開全面調查，表示將會秉持國際法的標準，給予巴人囚犯合理待遇。但自從去年10月加薩戰事開始後，以色列拘押的巴人數量暴增1倍，超過4,781人被捕；以色列媒體及美國《CNN》都揭露監獄環境極其惡劣、嚴重虐待犯人且醫療資源不足，以色列人權團體還發布一份名為《歡迎來到地獄》的報告，詳述以色列政府如何授意讓監獄條件「全面降級」，對巴人施以系統性的虐待；亦有學者分析，性虐待被視為傷害巴勒斯坦民族的工具，已嵌入以色列獄政和軍方的慣常戰略裡。

2024-08-22 09:40