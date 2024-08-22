紅海攻擊事件 再添一起

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒。圖為停泊在葉門荷台達港的船隻。路透
一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒。圖為停泊在葉門荷台達港的船隻。路透

在加薩走廊停火談判持續陷入僵局之際，一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒，導致船舶「無法掌控」，只能任其漂流，似乎是葉門青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）兩個月來最成功、也最嚴重的攻擊事件。

這艘「Sounion」油輪從以色列巴斯拉港啟航，21日在胡塞掌控的葉門荷台達港西方約77海浬處遭遇攻擊。隨著紅海危機再度升溫，牽動全球海運業。

希臘船運部稍後指稱這艘船是Sounion，遭攻擊時船上有25名船員，目前未回報傷亡。Sounion是被青年運動組織針對的第三艘希臘Delta油輪公司營運油輪。

UKMTO也指出，亞丁灣有第二艘船遭三枚飛彈瞄準，但飛彈都落海，未造成船舶損害。從去年10月以色列進軍加薩走廊以來，胡塞已以飛彈和無人機攻擊超過80艘船舶，上次造成重大船損是在6月中。

希臘 葉門 飛彈

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