紅海兩個月來最嚴重攻擊！一艘希臘油輪起火失去動力 在海上漂流

在加薩走廊停火談判持續陷入僵局之際，一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，之後起火燃燒，導致船舶「無法掌控」，只能任其漂流，似乎是葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）兩個月來最成功、也最嚴重的一次攻擊事件。

這艘「Sounion」油輪從以色列巴斯拉港（Basra）啟航，21日在青年運動組織掌控的葉門荷台達港（Hodeidah）西方約77海浬處遭遇攻擊。

英國海事貿易組織（UKMTO）表示，一艘小船上的一名男子以小型武器向一艘船發射武器，有四枚拋射武器集中該船舶，使這艘船失去掌控，可能代表失去所有動力，起火時在紅海漂流。希臘船運部稍後指稱這艘船是Sounion，遭攻擊時船上有25名船員，目前未回報傷亡。Sounion是被青年運動組織針對的第三艘希臘Delta油輪公司營運油輪。

UKMTO也指出，亞丁灣有第二艘船遭三枚飛彈瞄準，但飛彈都落海，未造成船舶損害。

從去年10月以色列進軍加薩走廊以來，青年運動組織已以飛彈和無人機攻擊超過80艘船舶，上次造成重大船損是在6月中。

海事風險顧問機構EOS風險集團中東分析師凱利認為，Sounion遭受攻擊的方式顯示美英聯軍對青年運動組織的攻擊，尤其是針對雷達站的襲擊，已使其攻擊能力降級，迫使青年運動組織採用載人船舶發動目視攻擊，但青年運動組織依然非常想報復以色列7月20日對荷台達港的空襲。