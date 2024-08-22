新一輪加薩停火談判在即！拜登與內唐亞胡通話 強調達成協議的迫切性

白宮表示，美國總統拜登21日與以色列總理內唐亞胡通話時強調達成加薩人質停火協議的迫切性，並指出即將舉行的開羅會談至關重要。

路透等報導，白宮發布有關此次通話的聲明稱，「總統強調了完成停火和釋放人質協議的迫切性，並討論了即將在開羅舉行的會談，以消除任何其餘障礙。」

聲明稱，拜登和內唐亞胡還討論了美國支持以色列「應對來自伊朗所有威脅，包括其傀儡恐怖組織哈瑪斯、真主黨和青年運動，以及美國正在進行的防禦性軍事部署」的努力。

新一輪加薩停火談判預計22日至23日在埃及首都開羅舉行，外界預期哈瑪斯不會接受美國上周提出的最新方案。

埃及官員指出，方案要求哈瑪斯在首階段釋放人質，但美國只是承諾，而非保證談判加薩永久停火。方案亦無指明以色列會從加薩兩條戰略走廊撤軍，相信談判取得突破的機會不大。