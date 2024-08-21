快訊

台新金、新光金將有重大訊息宣布 明天起「暫停交易」

李孟諺婚外情對象「三點聲明」曝光 駁金屋藏嬌、向正宮致歉

不只1學生校內遭逼領9萬元 陽明交大急公布「不良西裝男」影像

巴基斯坦朝聖者前往伊拉克 中途在伊朗車禍28死23傷

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導

伊朗官方媒體今早報導，一輛巴士載著前往伊拉克參加什葉派穆斯林祭禱活動的巴基斯坦朝聖者，不幸於伊朗中部發生車禍，造成至少28名乘客死亡。

法新社報導，伊朗國家電視台指出：「一輛載著51名巴基斯坦朝聖者的巴士，於伊朗中部雅茲德（Yazd）的代赫希爾-塔夫特（Dehshir-Taft）檢查站前翻覆起火。…目前28人死亡、23人受傷，死亡人數可能還會增加。」

雅茲德省危機管理主席馬勒克薩德（Ali Malek-zadeh）告訴電視台主播，有一些傷者情況很危急。

馬勒克薩德說：「23名傷者中，6名已經出院，7名情況危急。死者中有11名女性、17名男性。」

這些巴基斯坦朝聖者原本正通過伊朗，前往伊拉克參加什葉派曆法中最大的活動之一「四十日節」（Arbaeen，又稱阿巴因節）。

根據官方數據，2023年約有2200萬名朝聖者參加這個位在伊拉克伊斯蘭聖地卡巴拉（Karbala）的祭禱活動，胡笙和其兄弟阿巴斯（Abbas）就安葬於此。

伊拉克 伊朗 巴基斯坦

延伸閱讀

伊朗駁斥以哈停火推遲報復 重申「不是不報、時候未到」

抓到了！美國點名伊朗發動駭客攻擊 鎖定川普賀錦麗團隊影響大選

伊朗尋求中國偵察衛星技術 西方高度擔憂

美警告伊朗襲以色列後果嚴重 恐致加薩停火破局

相關新聞

加薩面對以軍狂轟濫炸 聯合國官員：唯有死亡可確定

聯合國一名官員今天針對加薩日益加劇的絕望景況指出，在飽經戰爭蹂躪的加薩地區，240萬名巴勒斯坦人面對以色列持續猛烈的轟擊...

系統化的施虐？以色列監獄爆性虐巴勒斯坦囚犯，疑為政府授意

以色列監獄傳出巴勒斯坦囚犯遭性虐重傷，以色列外交部18日宣布正展開全面調查，表示將會秉持國際法的標準，給予巴人囚犯合理待遇。但自從去年10月加薩戰事開始後，以色列拘押的巴人數量暴增1倍，超過4,781人被捕；以色列媒體及美國《CNN》都揭露監獄環境極其惡劣、嚴重虐待犯人且醫療資源不足，以色列人權團體還發布一份名為《歡迎來到地獄》的報告，詳述以色列政府如何授意讓監獄條件「全面降級」，對巴人施以系統性的虐待；亦有學者分析，性虐待被視為傷害巴勒斯坦民族的工具，已嵌入以色列獄政和軍方的慣常戰略裡。

布林肯完成中東旋風訪問 以哈仍未達成停火協議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）旋風訪問中東地區，尋求為斡旋加薩停火協議注入急迫感，但今天離開中東時，以...

美停火協議 以色列接受、哈瑪斯反對

美國國務卿布林肯十九日表示，以色列政府接受白宮提出的過渡性提案，以化解加薩停火協議分歧，同時呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯也...

阿富汗安全部隊281人未蓄鬍 遭塔利班道德警察解雇

阿富汗塔利班（Taliban）官員今天表示，勸善懲惡部已將281名未蓄鬍的安全部隊成員解職，並在過去的一年裡，於阿富汗拘留超過1萬3000名犯下「不道德行為」的人。

以色列在加薩尋獲6具人質遺體 家屬籲達成換俘協議

根據以色列軍方和總理辦公室今天發布的聲明，以色列昨晚在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）地區尋獲6具人質遺體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。