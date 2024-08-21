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加薩面對以軍狂轟濫炸 聯合國官員：唯有死亡可確定

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
聯合國一名官員今天針對加薩日益加劇的絕望景況指出，在飽經戰爭蹂躪的加薩地區，240萬名巴勒斯坦人面對以色列持續猛烈的轟擊無處可躲，死亡似乎是「唯一確定」的事。法新社
聯合國一名官員今天針對加薩日益加劇的絕望景況指出，在飽經戰爭蹂躪的加薩地區，240萬名巴勒斯坦人面對以色列持續猛烈的轟擊無處可躲，死亡似乎是「唯一確定」的事。法新社

聯合國一名官員今天針對加薩日益加劇的絕望景況指出，在飽經戰爭蹂躪的加薩地區，240萬名巴勒斯坦人面對以色列持續猛烈的轟擊無處可躲，死亡似乎是「唯一確定」的事。

法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）發言人沃特里奇（Louise Wateridge）於加薩告訴法新社：「這確實感覺像民眾在等待死亡；在這情況下，死亡似乎是唯一能確定的事。」

隨著加薩走廊（Gaza Strip）戰爭激烈進行，沃特里奇過去2週身處其中，目睹戰爭中的人道危機、對死亡的恐懼及疾病的蔓延。

沃特里奇在加薩中部、經常成為以色列空襲目標的紐瑟拉特（Nuseirat）地區表示：「加薩走廊沒有任何一處是安全的，絕對沒有安全的地方，這真要命。」

自從2023年10月戰爭爆發以來，以色列軍方從陸、海、空三方圍攻加薩走廊，其中很多地區只剩斷垣殘壁。

戰爭如今進入第11個月，引發嚴重的人道危機。數以10萬計的民眾正耗盡基本食物和乾淨飲用水，他們大多數已流離失所多次。

以色列 加薩走廊 戰爭

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