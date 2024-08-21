布林肯完成中東旋風訪問 以哈仍未達成停火協議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）旋風訪問中東地區，尋求為斡旋加薩停火協議注入急迫感，但今天離開中東時，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」仍難以達成協議。

路透社報導，以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩打了10個月戰爭，雙方上週的停火談判在沒有取得突破的情況下暫停後，布林肯與埃及和卡達調解人員把希望寄託在彌合以哈分歧的美國「過渡提案」。

布林肯動身返回華府前向媒體表示，這項協議「必須達成，且必須在未來幾天內完成，我們將盡一切所能衝過終點線」。

陪同布林肯訪問的一名拜登政府高官說，美國預計停火談判本週將繼續進行。

布林肯今天前往埃及與總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）舉行會談，之後轉往卡達。

布林肯昨天與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會面後說，以色列已接受這項提議，並敦促哈瑪斯也這麼做。哈瑪斯沒有明確拒絕提議，但稱這推翻了先前同意的條款。

布林肯在卡達被問到停火架構中的以色列撤軍條款，以及新聞網站Axios的一篇報導，這篇報導引述尼坦雅胡的話說，他可能已說服布林肯，讓他認為以色列應在埃及與加薩之間的費城走廊（PhiladelphiCorridor）保留軍隊。

布林肯說：「美國不接受以色列對加薩的任何長期占領。更具體地說，這項協議非常明確地說明以色列國防軍（Israel Defense Forces）自加薩撤出的時程與地點，以色列也已同意這點。所以，這就是我所知道的，這是我非常清楚的事。」

這篇Axios報導是發布在社群媒體網站X上，布林肯沒有直接回應報導內容。尼坦雅胡辦公室沒有回應置評要求。

哈瑪斯與埃及都反對以色列在費城走廊派駐軍隊，但尼坦雅胡堅稱這是防止武器走私到加薩的必要之舉。美國一名高階官員今天稍早對這篇Axios報導提出異議。

埃及安全消息人士說，美國提議在費城走廊區域部署國際軍事力量，如果最長時間限制在6個月內，這對開羅而言是可以接受的。

塞西在與布林肯會面後表示：「加薩停火必須是國際更廣泛承認巴勒斯坦國家以及實施兩國方案的開端，因為這是維持這個區域穩定的基本保證。」

這場會談關係到狹小又擁擠的加薩走廊命運，也牽連到遭扣押的其餘人質的命運。根據巴勒斯坦衛生當局統計，自哈瑪斯去年10月發動攻擊以來，以色列的軍事行動在加薩造成超過4萬人喪命。

加薩戰爭去年10月7日爆發，根據以色列統計，當時哈瑪斯槍手闖入以色列社區與軍事基地，造成約1200人死亡，並挾持約250名人質。

布林肯稱對推動停火協議做出的最後一搏，「可能是最佳、也是最後的機會」，並表示他與尼坦雅胡的會談具建設性。布林肯說，哈瑪斯有責任接受這項過渡提案。