美停火協議 以色列接受、哈瑪斯反對

美國國務卿布林肯十九日表示，以色列政府接受白宮提出的過渡性提案，以化解加薩停火協議分歧，同時呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯也盡快同意。但哈瑪斯發言人指出，停火協議必須永久結束加薩戰爭，而美方這次的提案，「只是為以色列爭取時間以繼續種族滅絕」。

路透報導，布林肯十九日與以色列總理內唐亞胡會談兩個半小時後表示：「內唐亞胡總理向我表示，他支持並承諾以色列會接受這項過渡性提案。現在哈瑪斯有責任做同樣的事，希望各方在調解人美國、埃及和卡達等的協助下，達成協議。」

內唐亞胡也說：「美國充分理解對以色列至關重要的安全利益，我們會共同努力釋放人質。」

美國和部分阿拉伯國家正試圖調停，敲定一項三階段停火和人質釋放方案，但以哈仍有許多鴻溝。雙方癥結包括以色列要求持續控制加薩兩處具戰略價值的走廊，即地處加薩和埃及邊境的費城走廊，以及切割加薩南、北部的扎里姆走廊，但此要求被哈瑪斯拒絕。另外，換囚的身分與人數等問題，以哈立場也嚴重分歧。

哈瑪斯資深官員漢丹指控美國偏袒以色列：「當布林肯表示以色列同意，然後以色列又推說有新提案，我們認為這是拖延策略，讓以色列有更多時間繼續進行種族滅絕。」

兩名以國資深官員也告訴美國網媒Axios，談判團隊十八日向內唐亞胡彙報，表示若獲得更多斡旋餘地，就有望敲定停火協議，但內唐亞胡拒絕，還訓斥他們「屈從」。官員表示，內唐亞胡表態接受美方提案，原因在於他知道哈瑪斯不會同意。

另外，以色列軍方廿日說，此前在加薩南部執行夜間行動時，尋獲六名人質的遺體。尋獲遺體的六人當中，五人先前已被以色列政府宣布身亡，但剩下的一人、七十九歲的孟德（Avraham Munder）此前被認為存活。

此項救援行動由以軍和以色列安全局共同進行，這些遺體是十九日在南加薩的甘尤尼斯地區找到。以軍並未透露死者死亡時間或死因。

哈瑪斯據信仍握有約一百一十名人質，不過以色列估計其中約三分之一已身亡。