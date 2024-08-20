加薩停火無解？哈瑪斯控美「為以色列爭取時間繼續種族滅絕」

美國國務卿布林肯19日表示，以色列已接受美國、埃及和卡達官員為停火所研擬的「過渡方案」，並呼籲巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯正面回應。但哈瑪斯發言人指出，停火協議必須永久結束加薩戰爭，而美方提出修正的協議，「只是為以色列爭取時間以繼續種族滅絕」。

半島電視台20日報導，哈瑪斯披露以方新條件的細節，敦促全世界施壓以色列總理內唐亞胡，簽下美國總統拜登5月31日提出並得到聯合國安理會支持的協議。

哈瑪斯發言人、政治局成員哈姆丹（Osama Hamdan）向半島電視台表示，「以色列人已經退出了納入拜登提案的議題，內唐亞胡談到同意修訂的協議，表明美國政府未能說服他接受前一份協議」。

據紐約時報的轉述，哈姆丹告訴半島電視台，「我們相信，美國人只是想要爭取時間，讓種族滅絕繼續下去。如果美國政府是認真的，我們不會需要更多談判，只要執行拜登的提案」。

根據報導，哈瑪斯稱新提議滿足內唐亞胡的條件，包括他拒絕停火和完全從加薩走廊撤軍，同時堅持保留分隔南北加薩的扎里姆走廊（Netzarim Corridor），以及毗鄰埃及的拉法跨境點和費城走廊等地控制權。

半島電視台同時報導，拜登20日表示，哈瑪斯正從以色列同意的協議「後退」。他在離開民主黨全代會時指出，「這仍在發揮作用，但你無法預測」，並稱「以色列說他們可以把事情解決掉，哈瑪斯目前正在後退」。

根據稍早新聞，2名以國資深官員告訴美國網媒Axios，談判團隊18日向內唐亞胡彙報，倘若獲得更多斡旋餘地，就有望敲定停火協議，但內唐亞胡拒絕，還訓斥他們「屈從」。爆料指出，內唐亞胡表態接受包含部分以方新訴求的過渡方案，原因在於他知道哈瑪斯不會同意，對外聲明稱對停火協議「審慎樂觀」只是在作秀。