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以軍宣布尋獲6人質遺體 恐不利哈瑪斯用人質換停火

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以軍20日表示，已在加薩尋獲6名生前遭哈瑪斯武裝分子綁架的人質遺體。圖／美聯社
以軍20日表示，已在加薩尋獲6名生前遭哈瑪斯武裝分子綁架的人質遺體。圖／美聯社

以色列軍方20日說，以軍此前在加薩南部執行夜間行動時，尋獲6名人質的遺體。美聯社同日報導，這對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯來說是一記打擊；哈瑪斯正希望用去年10月襲以時綁架到加薩的人質，換取巴勒斯坦囚犯獲釋、以軍撤出加薩和持續性停火。但此事也很可能讓以色列就與哈瑪斯達成人質釋放協議一事，面臨更大壓力。

英國廣播公司（BBC）報導，尋獲遺體的6人當中，5人先前已被以色列政府宣布身亡，但剩下的一人、79歲的孟德（Avraham Munder）此前被認為存活。此項救援行動由以軍和以色列安全局共同進行，這些遺體是19日在南加薩的甘尤尼斯地區找到。以軍並未透露死者死亡時間或死因。

哈瑪斯據信仍握有約110名人質，不過以色列估計其中約三分之一已身亡。以色列總理內唐亞胡對救援工作表示肯定，並說「我們的心都為這項慘重的損失而傷痛」，以色列會持續盡力讓所有仍存活或已故的人質都返家。以色列防長葛朗特也肯定救援，並說這次行動是在哈瑪斯廣大的地道網絡內部執行。

美國和部分阿拉伯國家正試圖調停，敲定一項3階段停火和人質釋放方案，但以哈似乎仍有許多鴻溝。雙方癥結包括以色列要求持續控制加薩2處具戰略價值的走廊，即地處加薩和埃及邊境的費城走廊，以及切割加薩南、北部的扎里姆走廊，但此要求被哈瑪斯拒絕。

美國國務卿布林肯正在進行這波以哈開戰後的第9次中東訪問。他19日說，內唐亞胡已接受一項過渡提案，呼籲哈瑪斯也從善如流。但哈瑪斯指控美國接納以色列要求，並將其強加於哈瑪斯。

中東 人質 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 巴勒斯坦 綁架

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