真主黨向戈蘭高地發射火箭彈 報復以色列攻擊黎巴嫩

伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織「真主黨」（Hezbollah）表示，為報復以色列昨天攻擊黎國東部，真主黨今天向以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）發射數輪火箭彈。

法新社報導，真主黨向戈蘭高地的2個以軍陣地發射數輪火箭彈，以報復以色列攻擊貝卡谷（BekaaValley）。親近真主黨的消息來源說，以軍的攻擊目標鎖定位於黎國東部的彈藥庫。

以軍證實，真主黨已從黎國境內發射約55枚火箭。

以軍透過聲明指出：「若干火箭彈已遭攔截，其餘則落在空曠地區，暫無人員傷亡通報」，還有一些火箭彈引發火災。

根據以軍的說法，他們擊中真主黨的1座火箭彈發射架。

以色列攻擊黎國東部彈藥庫，則是因為真主黨先前開火擊斃1名戍守以國北部的士兵。這是以色列與真主黨跨境交火的10個月以來，最新的以軍士兵喪命事件。