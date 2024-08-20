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以色列79歲人質加薩走廊去世 囚禁期間身心受折磨

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
以色列一座集體農場宣布，以色列人質孟德於加薩走廊去世。圖為16日戰火紛飛的加薩。圖／歐新社
以色列一座集體農場宣布，以色列人質孟德於加薩走廊去世。圖為16日戰火紛飛的加薩。圖／歐新社

以色列一座集體農場今天宣布，以色列人質孟德於加薩走廊去世，並說他囚禁期間遭受「身心折磨」。

法新社報導，尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）發表聲明指出：「尼爾奧茲集體農場沉痛宣布，79歲已故的孟德（Avraham Munder）在加薩走廊（GazaStrip）囚禁期間，遭受身心折磨數月後遇害。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日攻擊以色列南部，期間巴勒斯坦武裝分子綁架孟德，還有他的妻子、女兒和孫子。

去年11月唯一一次為期一周的停火期間，孟德的其餘家庭成員都獲釋，但是他的兒子在10月7日攻擊那天被殺。

法新社據以色列官方數據統計，哈瑪斯武裝分子發動的攻擊造成1199人死亡，大多數為平民。

武裝分子還劫持251人，其中105人仍囚禁於加薩，包括以色列軍方聲稱的死亡34人。

根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列於加薩發動的報復性軍事行動已造成至少4萬139人死亡，但衛生部沒有提供平民和武裝分子詳細的死亡數據。

人質 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 綁架

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