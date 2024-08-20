巴勒斯坦記者命喪加薩 疑死於以色列攻擊

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部和一個巴勒斯坦新聞網站今天表示，昨天一名記者在加薩南部遭以色列砲火攻擊死亡。

法新社報導，「巴勒斯坦每日新聞」（PalestinianDaily News）網站表示，旗下記者穆罕拉布（IbrahimMuharab）在「以色列占領方對他和一群記者發動砲擊之後」身亡。

加薩衛生部表示，穆罕拉布的遺體今天已被送往南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（NasserHospital），他的遺體是今早在哈麥德城（HamadCity）被尋獲。哈麥德城是卡達建造的一座大型公寓社區，現已成廢墟。

法新社記者在現場報導，當時另有兩名與穆罕拉布同行的記者受傷，也已被送往納瑟醫院。

網路影片顯示一輛以色列裝甲車駛向哈麥德城社區，同時擊發子彈。法新社無法單獨驗證這些影片的真實性。

影片中可見至少一名身穿「媒體」背心的男子躲避槍擊，隨後有一個聲音說：「伊布拉欣（Ibrahim，穆罕拉布的名字）受傷了，他在哪裡？」

法新社影片顯示，一塊白色塑膠防水布蓋住穆罕拉布的遺體，一件標註「媒體」的防彈背心像花圈一樣被置於其上。醫院裡今天聚集約30人站在遺體周圍。

法新社針對這起特定事件聯繫以色列軍方，但軍方未收到穆罕拉布死亡地點的地理座標和他的身分證，拒絕置評。