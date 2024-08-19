以色列特拉維夫爆炸案 駐處發公告提醒僑胞注意安全

特拉維夫市昨晚發生爆炸案，導致1死1傷。哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織今天宣稱策劃此事件，以色列警方已經提升安全警戒，駐以色列代表處也發公告提醒僑胞注意安全。

以色列特拉維夫市昨天晚間發生一起汽車爆炸事件，造成車上1名男子死亡、1名路過民眾受傷，經以色列國家安全局及警方聯合調查，確認這起事件為恐怖攻擊，由這名已故男子當時在車上引爆穿戴式炸彈裝置所導致。

哈瑪斯（Hamas）及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）也於稍早宣稱這起自殺炸彈事件是由他們謀劃，揚言未來將發動更多自殺炸彈攻擊以報復以色列國防軍在加薩走廊軍事行動。

自殺炸彈攻擊曾是巴勒斯坦恐怖組織慣用的恐怖攻擊手段，2000年至2005年「阿克薩群眾起義（Al-AqsaIntifada）」期間，以色列各地發生多起連環自殺炸彈攻擊，造成數百名以色列人民喪生。

以色列警方宣布提升大特拉維夫地區安全警示，呼籲民眾對周遭環境保持高度警覺。駐以色列代表處在臉書等社群平台提醒旅以國人及在以僑胞隨時留意安全情勢。

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