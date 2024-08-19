特拉維夫爆炸案1死1傷 巴勒斯坦武裝團體聲稱犯案
哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PalestinianIslamic Jihad）今天宣稱犯下以色列特拉維夫的爆炸案，指這是「自殺行動」，並揚言將於以哈戰爭延燒之際在以國發動更多類似攻擊。
法新社報導，以色列警方稍早表示，昨天夜間在商業重鎮特拉維夫（Tel Aviv）發生的「強力爆裂物」爆炸案屬於「恐怖攻擊」。
警方指出，案發後當局下令「在整個特拉維夫地區提高警戒，並進行大規模搜查」。
根據警方的說法，有1人在爆炸案中喪生，另1名行人受到中度傷害。以國媒體報導，死者就是犯下這起爆炸案的嫌犯。
正在加薩走廊（Gaza Strip）與以軍交戰的哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織武裝部隊透過聯合聲明宣稱，他們「發動了昨晚在特拉維夫的自殺攻擊行動」。
這2個組織揚言，「只要（以色列）占領軍的屠殺行動、平民流離失所和暗殺政策持續下去」，就會在以國發動更多類似攻擊。
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