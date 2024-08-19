決定性時刻！布林肯曝現在可能是達成加薩停火協議的「最後機會」

美聯社報導，美國國務卿布林肯19日表示，現在是達成加薩停火協議讓人質獲釋的「最好也許也是最後機會」。

布林肯18日啟程前往中東，推動加薩停火協議。這是他自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列以來，第九次中東行。美國等調解人再度對達成停火協議表示樂觀，但哈瑪斯對最新提議表達不滿，以色列也說不願在某些領域妥協。

布林肯當天在以色列特拉維夫與以國總統赫佐格會談時說：「這是個決定性的時刻，可能是讓人質回家、達成停火並讓每個人都走上長久和平且安全道路的最好機會，或許也是最後機會。」

停火協議本周稍晚預計會在埃及首都開羅恢復談判。布林肯將於當天稍晚和以國總理內唐亞胡與防長加蘭特會面後結束訪以行，並於20日前往埃及。