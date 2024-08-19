快訊

太突然！《咒術迴戰》宣布只剩「最後五話」 連載六年即將完結

媽媽出門接妹妹…7歲姊姊自15樓住家墜落死亡 雙親痛哭失聲

印度醫師全國罷工抗議！ 女醫生遭性侵殺害引爆怒火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯指加薩談判來到決定性時刻 恐為最後停火機會

中央社／ 特拉維夫19日綜合外電報導
美國國務卿布林肯今天表示，華府為了促成加薩停火協議的最新外交斡旋，「可能是最佳，也許也是最後的機會」，他力促各方達成協議。路透資料照
美國國務卿布林肯今天表示，華府為了促成加薩停火協議的最新外交斡旋，「可能是最佳，也許也是最後的機會」，他力促各方達成協議。路透資料照

美國國務卿布林肯今天表示，華府為了促成加薩停火協議的最新外交斡旋，「可能是最佳，也許也是最後的機會」，他力促各方達成協議。

路透社報導，這場馬拉松式停火談判已進行多月，繼上週在杜哈舉行為期兩天的會議後，本週將在埃及開羅繼續進行。

美國上週提出了調解國家認為可望填補交戰方落差的過渡方案後，布林肯（Antony Blinken）將加強施以美方外交壓力，以確保談判人員在本週稍後達成突破。

這是布林肯自去年10月加薩戰爭爆發以來，第9度前來中東地區。他今天稍後將會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

布林肯在和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）會面前告訴媒體：「這是決定性一刻，現在可能是最佳，也許是最後的機會，讓人質返家，達成停火（協議），以及讓大家走上持久和平與安全的道路。」

「我來到這裡，是在拜登政府指示下所進行密集外交行動的一部分，力圖促成協議，最終達成協議。現在是大家點頭的時刻，不要找任何藉口拒絕。」

卡達、美國和埃及等協助調解的國家，在連月來斷斷續續的談判後，目前為止未能縮小足夠的歧見，以達成協議，同時加薩的暴力昨天仍持續未歇。

哈瑪斯（Hamas）在布林肯抵達後不久表示，尼坦雅胡得為「阻撓調解人所作努力」，導致達成協議為之延宕，並使以色列人質身陷與巴勒斯坦人相同的侵犯負責。

布林肯也重申美國不希望中東緊張升溫的警告。「現在是確保沒人採取可能破壞停火進程行動的時候，所以我們全力確保緊張不升溫，沒有挑釁。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，根據以方說法，哈瑪斯攻擊造成約1200人死亡，以及250名人質遭劫持。

根據巴勒斯坦衛生部，以色列隨後在加薩展開的軍事行動，造成超過4萬名巴勒斯坦人喪命，以及加薩許多地區夷為平地。

以色列 布林肯 美國

延伸閱讀

布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

以色列轟炸加薩29死 含年僅10歲5胞胎

以哈和談快破局？哈瑪斯拒最新條件、以總理悲觀 拜登：還沒完

布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

相關新聞

決定性時刻！布林肯曝現在可能是達成加薩停火協議的「最後機會」

美聯社報導，美國國務卿布林肯19日表示，現在是達成加薩停火協議讓人質獲釋的「最好也許也是最後機會」。

布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

以哈衝突難解，美國國務卿布林肯來9次都沒用？

以哈和談快破局？哈瑪斯拒最新條件、以總理悲觀 拜登：還沒完

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯拒絕最新一輪和談條件，以色列總理內唐亞胡坦承停火可能性不高，唯獨美國總統拜登認為以哈休兵「還有可能...

布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

美國國務卿布林肯今天抵特拉維夫，再度推動加薩停火。但他降落數小時後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯指控以色列破壞布林肯的調...

推動加薩停火協議 美國務卿布林肯再赴中東…以巴衝突後第9次

美國國務卿布林肯今天啟程前往中東，推動加薩停火協議…

美國務卿布林肯晤內唐亞胡前夕 以色列襲擊西岸與加薩

美國國務卿布林肯訪問以色列前夕，以色列今天聲稱在約旦河西岸擊斃2名哈瑪斯（Hamas）高階分子，加薩衛生部則指控以軍襲擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。