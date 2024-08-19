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以兵涉性虐巴勒斯坦囚犯 以外交部：強力調查中

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

以色列外交部今天表示，當局已針對以色列士兵涉嫌性侵巴勒斯坦囚犯一事展開「強有力的調查」，在對待拘留者這方面務求維護國際法律標準。

路透社報導，聯合國特別報告員16日譴責她口中一起「尤其駭人」的案例，指以色列軍人涉嫌性侵害1名巴勒斯坦囚犯，並說必須追究涉案犯嫌的責任。

以色列軍方13日表示，檢察官已要求對涉案士兵執行居家監禁，並將監禁日期延長至22日。

以色列媒體報導，這些軍人被控在以色列南部尼格夫沙漠（Negev desert）斯德泰曼（Sde Teiman）拘留營性侵害巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）菁英單位的成員。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，造成約1200人喪生。聯合國表示，自此之後，他們多次收到遭羈押的巴勒斯坦人疑似遭酷刑的通報。

以色列 巴勒斯坦 性侵

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