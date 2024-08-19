快訊

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

原廠降血脂藥、抗憂鬱劑相繼退出台灣 衛福部最新回應

布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國務卿布林肯9度訪問以色列，但想要兩國停火仍難如登天。（@SecBlinken via X）
美國國務卿布林肯9度訪問以色列，但想要兩國停火仍難如登天。（@SecBlinken via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

以哈衝突難解，美國國務卿布林肯來9次都沒用？他這次來還是希望以色列哈瑪斯能夠停火，美國、埃及與卡達原本上周盼以哈能夠談判，但因為哈瑪斯認為以色列無談判誠意作罷。哈瑪斯堅持以色列應撤出加薩走廊，但以色列也強悍要求消滅哈瑪斯才願罷休，雙方互不相讓，使談判持續卡關。

以哈互批不願停火

根據《歐洲新聞網》報導，布林肯希望此次出訪能順利讓以色列與哈瑪斯都上談判桌。美國、埃及與卡達於15日啟動了以哈停火談判，美國與以色列官員雖表示停火有望，但未直接參與談判的哈瑪斯則表示，以色列仍堅持要消滅他們，且在談判當下仍持續攻擊加薩走廊，因此不願妥協。

英國廣播公司》提到，以色列與哈瑪斯都互相指責對方不願停火，以色列總理納坦雅胡不滿指出，哈瑪斯未派代表到卡達首都杜哈進行停火談判，外界不應該再對以色列施壓。但哈瑪斯認為，以色列想要再原本美國制定的三階段停火方案加新的條件，而這些條件哈瑪斯根本不可能答應，就只是納坦雅胡存心要繼續開打的藉口。

美國曾於5月提出3階段的停火，包括停火、人道救援與重建，但哈瑪斯曾透過沙烏地媒體放話，表示以色列國防軍仍堅持要攻擊加薩南部的費城走廊，但以色列政府則告訴《以色列時報》，以色列首階段可以局部停火，並從費城走廊撤退，也讓外界霧裡看花。

已超過4萬人死亡

另外，以色列除了與哈瑪斯有衝突，北方的真主黨也持續以火箭彈、無人機攻擊以色列，以色列也以飛彈與空襲回擊，造成雙方邊境都有大量居民流離失所。以哈衝突已經造成超過4萬人死亡，雙方雖曾於11月停火並交換人質，但隨後談判持續卡關下衝突至今。

衝突中，以色列還將哈瑪斯領袖哈尼耶與真主黨高階將領擊斃，讓暗中扶持兩者的伊朗相當憤怒，曾揚言要對以色列大規模報復，但至今仍無下文。

【更多精采內容，詳見

以色列 哈瑪斯 美國

延伸閱讀

以色列轟炸加薩29死 含年僅10歲5胞胎

以哈和談快破局？哈瑪斯拒最新條件、以總理悲觀 拜登：還沒完

SCFI雖止跌反彈 法人仍未上調航海王評等

布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

相關新聞

以哈和談快破局？哈瑪斯拒最新條件、以總理悲觀 拜登：還沒完

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯拒絕最新一輪和談條件，以色列總理內唐亞胡坦承停火可能性不高，唯獨美國總統拜登認為以哈休兵「還有可能...

布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

以哈衝突難解，美國國務卿布林肯來9次都沒用？

布林肯再抵中東推加薩停火 哈瑪斯控以色列阻撓調解

美國國務卿布林肯今天抵特拉維夫，再度推動加薩停火。但他降落數小時後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯指控以色列破壞布林肯的調...

推動加薩停火協議 美國務卿布林肯再赴中東…以巴衝突後第9次

美國國務卿布林肯今天啟程前往中東，推動加薩停火協議…

美國務卿布林肯晤內唐亞胡前夕 以色列襲擊西岸與加薩

美國國務卿布林肯訪問以色列前夕，以色列今天聲稱在約旦河西岸擊斃2名哈瑪斯（Hamas）高階分子，加薩衛生部則指控以軍襲擊...

拜登稱以哈停火協議快談妥 哈瑪斯：這是錯覺

拜登總統表示，經過在卡達首都杜哈(Doha)的會談之後，加薩走廊的停火更接近達成協議；不過巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。