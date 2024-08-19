布林肯9訪以色列 盼以哈戰爭現轉機

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

以哈衝突難解，美國國務卿布林肯來9次都沒用？他這次來還是希望以色列與哈瑪斯能夠停火，美國、埃及與卡達原本上周盼以哈能夠談判，但因為哈瑪斯認為以色列無談判誠意作罷。哈瑪斯堅持以色列應撤出加薩走廊，但以色列也強悍要求消滅哈瑪斯才願罷休，雙方互不相讓，使談判持續卡關。

以哈互批不願停火

根據《歐洲新聞網》報導，布林肯希望此次出訪能順利讓以色列與哈瑪斯都上談判桌。美國、埃及與卡達於15日啟動了以哈停火談判，美國與以色列官員雖表示停火有望，但未直接參與談判的哈瑪斯則表示，以色列仍堅持要消滅他們，且在談判當下仍持續攻擊加薩走廊，因此不願妥協。

《英國廣播公司》提到，以色列與哈瑪斯都互相指責對方不願停火，以色列總理納坦雅胡不滿指出，哈瑪斯未派代表到卡達首都杜哈進行停火談判，外界不應該再對以色列施壓。但哈瑪斯認為，以色列想要再原本美國制定的三階段停火方案加新的條件，而這些條件哈瑪斯根本不可能答應，就只是納坦雅胡存心要繼續開打的藉口。

美國曾於5月提出3階段的停火，包括停火、人道救援與重建，但哈瑪斯曾透過沙烏地媒體放話，表示以色列國防軍仍堅持要攻擊加薩南部的費城走廊，但以色列政府則告訴《以色列時報》，以色列首階段可以局部停火，並從費城走廊撤退，也讓外界霧裡看花。

已超過4萬人死亡

另外，以色列除了與哈瑪斯有衝突，北方的真主黨也持續以火箭彈、無人機攻擊以色列，以色列也以飛彈與空襲回擊，造成雙方邊境都有大量居民流離失所。以哈衝突已經造成超過4萬人死亡，雙方雖曾於11月停火並交換人質，但隨後談判持續卡關下衝突至今。

衝突中，以色列還將哈瑪斯領袖哈尼耶與真主黨高階將領擊斃，讓暗中扶持兩者的伊朗相當憤怒，曾揚言要對以色列大規模報復，但至今仍無下文。

【更多精采內容，詳見 】