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以色列轟炸加薩29死 含年僅10歲5胞胎

中央社／ 加薩走廊18日綜合外電報導

加薩衛生官員說，以色列徹夜襲擊加薩造成29人死亡，包括年幼的5胞胎。與此同時，美國國務卿布林肯已抵達以色列，試圖促成停火協議，協助平息持續惡化的區域緊張情勢。

美聯社報導，美國與調停國埃及和卡達表示，經過在杜哈（Doha）的兩天談判後，已近達成協議；以色列官員則表達審慎樂觀。但巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今天在聲明中指責以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）設定新條件，包括拒絕從加薩走廊（Gaza Strip）完全撤軍。

這項持續演變的停火協議提案分成3階段，一旦談成，哈瑪斯將釋放所有在去年10月7日俘虜的以色列人質，以色列則應從加薩撤軍並釋放巴勒斯坦囚犯。

加薩衛生當局表示，這場戰爭已造成4萬多名巴勒斯坦人喪命，整個加薩走廊230萬人口有大半流離失所，專家警告可能出現饑荒和小兒麻痺等疫情。

流離失所的巴勒斯坦人阿克拉（Sanaa Akela）在加薩中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）受訪時說：「我們彷彿過著原始生活。」當地的汙水淹沒了部分街道。

哈瑪斯率領的戰士去年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，多數是平民，另擄走約250人，據信其中約110人還在加薩，但以色列當局認為大約1/3已喪命。以哈去年11月曾短暫停火一週，當時超過100名人質獲釋。

艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）表示，以色列最新一波轟炸行動包括襲擊迪爾巴拉一棟民宅，導致一名女子和她的6個孩子身亡。

孩子們的祖父哈塔卜（Mohammed Awad Khatab）說，他的女兒是教師，最小的孩子只有18個月大。醫院表示，其他5個孩子是10歲的5胞胎。

哈塔卜對記者說：「6個孩子屍骨不全，被放在一個袋子裡…他們做了什麼？他們有殺猶太人嗎？這能為以色列帶來安全嗎？」

以色列表示，以軍只攻擊戰士，平民喪命要怪哈瑪斯，因為哈瑪斯將戰士、武器、地道和火箭藏匿在住宅區。但以色列的轟炸毀滅了多個家族，讓數以千計兒童成了孤兒。

以色列代表團今天前往開羅展開進一步談判，布林肯（Antony Blinken）明天也將會見尼坦雅胡。美國國務院表示，布林肯將於20日赴埃及與官員們開會，可能至少還會在另一個中東國家停留。

一名美國官員說，布林肯的目標是勸說所有參與者，重要的是讓剩下的協議談成。

尼坦雅胡在內閣會議中說，以色列可以在某些地方保留彈性，在某些地方則沒有彈性，「我們是在談判，不是再三讓步」。

哈瑪斯懷疑停火協議即將談成，認為最新提案與哈瑪斯先前原則上接受的版本有很大差異。以色列要求長期在加薩與埃及邊界駐軍，並在加薩劃設分隔線，讓以軍搜索返家的巴勒斯坦人；哈瑪斯已拒絕這些要求。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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