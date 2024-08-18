推動加薩停火協議 美國務卿布林肯再赴中東…以巴衝突後第9次
這位美國最高外交官推遲了假期計畫，展開自哈瑪斯10月7日攻擊以色列以來第9次中東之行，他將飛往特拉維夫，之後預計與以色列領導人會晤。
他之前經常訪問阿拉伯國家，但目前尚未宣布此行會停留其他國家。
在總統拜登的敦促下，在卡達首都杜哈（Doha）舉行埃及與卡達居中斡旋的兩天停火談判後，布林肯飛離安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。
美國官員表示，他們取得了進展，並提出彌合以色列和哈瑪斯分歧的建議，談判將於下週稍晚在開羅重新舉行。
拜登表示，「我們比以往任何時候都更接近」達成協議。一位美國官員表示，談判尚未進入「最終階段」。
這位不願透露姓名的官員表示，外交官們正在設立「執行小組」，以便在協議完成後迅速推進協議。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中表示，談判代表對達成協議表示「謹慎樂觀」，並呼籲對哈瑪斯施壓。
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