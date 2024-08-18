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美國務卿布林肯晤內唐亞胡前夕 以色列襲擊西岸與加薩

中央社／ 加薩/約旦河西岸雷馬拉17日綜合外電報導
美國國務卿布林肯在美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地登機前往中東。路透
美國國務卿布林肯在美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地登機前往中東。路透

美國國務卿布林肯訪問以色列前夕，以色列今天聲稱在約旦河西岸擊斃2名哈瑪斯（Hamas）高階分子，加薩衛生部則指控以軍襲擊加薩中部城鎮扎韋達，造成至少17名巴勒斯坦人喪生。

以色列表示，以軍今天在約旦河西岸（West Bank）哲寧（Jenin）的一次空襲行動中，擊殺座車內的2名哈瑪斯高階分子。以色列聲稱，他們參與殺害1名以色列人。

綜合路透社與法新社報導，以色列安全局（Israel Security Agency）與以色列國防軍（Israel Defense Forces）發表聯合聲明，證實武裝分子為阿布阿拉（Ahmed Abu Ara）與達瓦西（Rafet Dawasi），兩人都來自約旦河西岸北部哲寧附近。

巴勒斯坦衛生部在一份聲明中表示：「占領者（以色列軍隊）在市中心投彈炸毀1輛汽車後，2具屍體被運送到哲寧公立醫院。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下的武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）在聲明中表示，他們對因以色列空襲而在車中喪生的2名戰士表示哀悼。

以色列也以聲明指出，這2名武裝分子參與策劃上週在約旦河西岸約旦河谷（Jordan Valley）的槍擊，導致以色列男子杜其（Yonatan Deutsch）遭到擊斃。

巴勒斯坦官員表示，以色列今天空襲占領的約旦河西岸造成2人死亡。以色列軍方稱這次空襲的目標是哲寧地區的一個「恐怖組織」。

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（WAFA）表示，這起攻擊是由「以色列無人機」執行。

加薩衛生官員同時說，以色列也襲擊加薩中部城鎮扎韋達（Zawayda），造成至少17名巴勒斯坦人喪生，數十人受傷。此外，以色列以附近有哈瑪斯火箭彈攻擊為由，發布了新的疏散命令。

加薩衛生官員指出，扎韋達攻擊事件的大部分受害者來自同一家庭，其中包括8名兒童和4名婦女。

這起攻擊事件正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問以色列之前。布林肯預計明天抵達，並於19日會見以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以求儘速達成協議，結束以色列與哈瑪斯之間的戰爭並且釋放被哈瑪斯擄走的以色列人質。

以色列軍方發言人今天在X平台以阿拉伯語貼文發布指示，要求加薩中部的部分地區，包括扎韋達附近的馬加齊（Maghazi）區域的人們撤離到指定的人道區域。

在美國、卡達和埃及斡旋下，在杜哈（Doha）舉行的加薩停火談判定於下週恢復。

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