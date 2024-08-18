約旦河西岸情勢升溫！以軍空襲北部哲寧 擊殺2名哈瑪斯武裝份子

路透報導，以色列國防軍17日空襲約旦河西岸哲寧（Jenin），擊殺兩名涉嫌槍殺以色列平民的哈瑪斯資深武裝份子。

以色列安全機構（Israel Security Agency）與國防軍（Israel Defense Forces）發表聯合聲明，稱在北部、鄰近哲寧擊殺哈瑪斯武裝份子阿朗（Ahmed Abu Ara）與塔瓦西（Rafet Dawasi）；哈瑪斯武裝支翼卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）亦證實，那兩名武裝份子喪生於車內。

以色列當局表示，上周8月11日，哈瑪斯槍手在約旦河西岸大街上開火，殺害以色列平民杜西（Yonatan Deutsch），並造成其他人員受傷。

約旦河西岸的暴力局勢隨著以哈戰爭爆發節節攀升，越來越多以色列軍方、猶太定居者與巴勒斯坦人光天化日下互相攻擊。