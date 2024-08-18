以色列空襲加薩中部 巴勒斯坦商人一家18口喪命

在卡達舉行的以哈停火談判今天暫停，美國總統拜登對接近達成停火協議表示樂觀，然而，以色列軍隊同日空襲加薩走廊再導致至少18人喪命，罹難者全來自同一個家庭。

美聯社報導，根據加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa MartyrsHospital），以軍空襲今天擊中一間民宅及附近倉庫，那裡收容著流離失所的巴勒斯坦民眾。

傷亡人員由艾格撒烈士醫院收治，根據院方提供的名單，其中一名死者是批發商伊吉拉（Sami Jawad al-Ejlah），他和以軍協調以將魚肉類食品運入加薩走廊。罹難者還包括他兩名妻子、他們年齡介於2至22歲的11個孩子、孩子們的祖母與另外3位親屬。

以色列軍方表示，擊中加薩走廊中部的「恐怖分子基礎設施」，近幾週有火箭從那裡向以色列發射。以軍還提到，會持續對當地激進好戰人士發動攻擊。

以色列方面再次下令，加薩走廊中部部分地區進行大規模撤離。在社群媒體X平台一則貼文中，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）說，住在馬加齊（Al-Maghazi）難民營及其周邊地區的巴勒斯坦人應該離開，因為以軍將展開行動回應從當地發射的火箭。