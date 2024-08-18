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與以軍交火 傳真主黨指揮官身亡
一連兩天在杜哈的加薩停火協議談判十六日才告段落，調停方預計本周復談並制定新的過渡提案實施細節，但以色列十七日繼續空襲加薩，導致至少十八死，還和親伊朗的黎巴嫩武裝團體真主黨交火，黎南至少十名敘利亞公民喪命，一位真主黨指揮官更傳遭以軍擊殺。
美聯社十七日報導，加薩中部艾格撒烈士醫院指稱，收容流離失所加薩平民的一棟房屋和鄰近倉庫當天遭空襲。以軍同日說，持續攻擊加薩中部武裝分子。
黎巴嫩衛生部則說，黎南納巴蒂葉省一棟住宅十七日上午也遭以色列襲擊，死者包括一名婦女和其兩名孩子，傷者另有五人，其中兩人命危。以軍阿拉伯語發言人阿德雷說，其襲擊目標是真主黨使用的武器庫。但當地民眾說，遇襲地點是工業和平民活動地區。
真主黨隨後聲明，前述十名死者皆為平民，並已對以北一處社區發射大量火箭作為報復。以軍說，已知共五十五枚從黎巴嫩來襲，導致多處起火。耶路撒冷郵報十七日報導，該波攻勢一度未傳傷者，但以軍後來證實有兩人遭彈片擊中送醫。
真主黨發動火箭攻擊後，以軍證實同日隨即再用無人機，在黎南擊中真主黨「拉德萬部隊」指揮官伊布拉欣的機車，但社群媒體照片只見機車殘骸未見屍體。
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