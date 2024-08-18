加薩停火談判 拜登：接近達成協議

在卡達杜哈舉行的加薩停火協議談判十六日暫告一段落，美國、卡達與埃及當天向以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出作為新協議的「過渡提案」。美國總統拜登對協議前景感到樂觀，另外，幾位美、以和伊朗官員說，伊朗可望延後報復以色列，讓調停方有時間促成協議。不過，哈瑪斯拒絕以方在該提案所提的新條件。

與以色列談判兩天後，美卡埃三國發布聯合聲明表示，過渡提案建立在此前協議的基礎上，並消弭剩餘分歧。調停方高官本周將在開羅恢復談判，據新提案的條款達成協議。各方談判團隊將制定該提案實施細節，包括用以色列人質交換巴囚的安排和人道援助事宜。

拜登十六日說，這是自去年十月加薩開戰以來最接近達成停火協議的一刻，但還沒到終點。他指示美方團隊推動前述全面過渡提案，並已分別和卡達國王塔米姆及埃及總統塞西通話，兩人都對美方提議表達強烈支持。

拜登也說將派美國國務卿布林肯訪以，重申堅定支持以色列安全。布林肯此行也旨在強調，由於協議即將達成，中東任何一方皆不應加以破壞。布林肯十九日可能與以色列總理內唐亞胡會談。

一位匿名拜登政府高官十六日則向路透說，這次談判是數月來最具建設性的一次，雖仍有待辦工作，但談判代表研判協議「可望達成」。

但並未直接參與談判的哈瑪斯高階成員黎希表明，據調停人員說法，以方在談判時未遵守約定事項。以媒耶路撒冷郵報十七日報導，另一位高階成員哈馬德對黎巴嫩馬雅丁電視台說，以方就加薩與埃及邊境的「費城走廊」提出新條件，但以哈此前已協議以方要完全撤出。

哈馬德說，哈瑪斯不會坐視以色列留在加薩任何地方，並指控以方正在協議中埋漏洞，以便日後重啟戰端。他也批評內唐亞胡設法欺瞞，沒興趣達成協議還積極阻撓。但對伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨可能報復以色列，哈馬德宣稱這是他們的權利，跟停火談判是兩回事。

法新社引述知情人士報導，哈瑪斯除反對以軍駐留加、埃邊界的條件，還有人質換囚的條款。一位匿名美國高官示警，若伊朗為報復哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡襲擊以色列，恐面臨災難性後果並使以哈停火破局。

兩位伊朗官員和三位知情官員則向紐約時報透露，十五日第一天談判結束後，卡達總理穆罕默德已致電伊朗代理外長巴格瑞卡尼，敦促伊朗顧及停火談判、勿升高緊張。卡達外交部聲明，兩人十六日再度對話，雙方均強調冷靜和中東情勢降溫的必要。

五位以色列官員說，以方情報圈截至十六日的評估認為，伊朗和真主黨已降低火箭和飛彈單位警戒等級。但這些官員提醒，相關評估瞬息萬變。