美國務卿將訪以...拜登樂觀加薩停火協議接近達成 哈瑪斯：這是錯覺

美國總統拜登表示，經過杜哈的會談之後，加薩走廊的停火更接近達成協議，不過巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高階官員今天駁斥拜登的樂觀說法，稱這是錯覺。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）發給法新社的聲明指出：「聲稱我們更靠近達成協議是一種錯覺，我們面對的不是協議或真正的談判，而是美國的強制命令。」

自7月下旬以來，黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）接連遇刺後，中東局勢的演變可說是相當危急。

他們遇襲身亡，導致指責以色列的真主黨、伊朗，以及中東地區由伊朗撐腰的組織皆誓言報復。

而就在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪以色列，試圖敲定可望避免區域戰火擴大的加薩停火協議之際，以色列今天在黎巴嫩與加薩發動造成死傷的襲擊。