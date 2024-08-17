緊張情勢加劇！以色列空襲黎巴嫩南部 造成10死5傷

黎巴嫩國家通訊社（NNA）今天報導，以色列空襲黎巴嫩南部納巴蒂葉市（Nabatieh）一棟住宅，造成大約10人喪命，其中包含2位孩童，另有5人受傷。

NNA報導指出，罹難者都是敘利亞公民，在進行DNA鑑定確定死者身分後，會公布這次空襲的最終死亡人數。

以色列軍方表示，空襲目標是黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）武裝分子使用的武器庫。

路透社報導，以色列發動這次空襲之前，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列於卡達首都杜哈進行的停火談判已經在昨天暫停，談判代表將於下週再次舉行談判。

以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）在7月27日遭受黎巴嫩方面發射的火箭攻擊而造成12名孩童和青少年死亡後，中東地區最近幾週的緊張情勢加劇。

之後以色列展開報復，在黎巴嫩首都貝魯特的郊區殺害真主黨高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

真主黨矢言要反擊以色列，伊朗也揚言要對哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）於德黑蘭遇襲身亡一事進行報復。