以哈停火談判暫停下週續談 拜登再派國務卿訪以

卡達首都杜哈舉行的停火談判今天暫停，談判人員下週將再度召開會議，尋求達成協議終止以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭，並讓剩餘人質獲釋。

路透社報導，美國總統拜登表示，他將派遣國務卿布林肯（Antony Blinken）前往以色列，「重申我對以色列安全的堅定支持，繼續我們的密集努力，推動達成這項協議，並強調由於全面停火和人質釋放協議即將實現，這個區域的任何人都不應採取行動破壞這個進程」。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，布林肯明天就會飛到以色列。一名以色列官員說，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計19日與布林肯會面。

美國、卡達和埃及在聯合聲明中表示，華府已根據過去一週達成的共識基礎提出新提議，縮小了分歧，進而可以迅速執行協議。

調解人員表示，他們將繼續推動這項提議。

他們透過聲明表示：「現在已為拯救生命、救濟加薩走廊（Gaza Strip）人民及讓區域緊張降溫的結果鋪好路。」

以色列和調解人員昨天展開數月以來最新一輪停火談判，加薩戰事已導致數萬名巴勒斯坦人喪生。哈瑪斯並未參與談判，但有持續聽取相關進度報告。

哈瑪斯資深官員黎希（Izzat al-Rishq）引述調解人員說法告訴路透社，以色列在稍早的談判中「並未遵守約定的事情」。

美國方面，拜登表示，與談判開始前的情形相比，現已「更加接近」達成協議。

拜登政府高階官員表示，最新的談判工作是數月以來最具成果的一次，談判人員下週將在開羅召開會議，盼能敲定協議。

拜登稍後透過聲明表示，他已指示他的談判團隊在今天提出全面過渡提案，稱這項提案為最終達成停火及釋放人質協議奠定基礎。

這波以巴衝突始於去年10月7日，當時哈瑪斯戰士突襲以色列，以色列統計哈瑪斯殺害約1200人，並擄走約250名人質。

根據巴勒斯坦衛生當局說法，以色列軍事行動已將加薩大多數地區夷為平地，並殺害逾4萬名巴勒斯坦人，其中多為平民。以色列則表示已消滅1.7萬名哈瑪斯戰士。