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美警告伊朗襲以色列後果嚴重 恐致加薩停火破局

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇害。圖為一名女性14日於葉門，手持哈尼雅照片抗議該領袖遇刺身亡。路透
哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇害。圖為一名女性14日於葉門，手持哈尼雅照片抗議該領袖遇刺身亡。路透

美國官員今天警告，如果伊朗為報復哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇害而襲擊以色列，伊朗將面臨「災難性」後果，並且導致加薩走廊停火破局。

法新社報導，這名美國不具名資深官員告訴媒體，美國「會鼓勵伊朗人不要走這條路，因為後果恐會相當具災難性，尤其是對伊朗而言」。

美國總統拜登今天稍早表示，在卡達的兩天談判後，加薩走廊（Gaza Strip）10個月來的以哈戰爭此時最有望停火，美方調停人士在會中提案以期縮小分歧。

上述美國資深官員說：「去年在10月7日發動這場戰爭的正是伊朗的代理人哈瑪斯（Hamas），我們認為現在是多月來最有機會達成非常全面的停火和釋放人質協議，如果伊朗採取一些行動從根本上破壞這一切，將會很諷刺。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗隨後警告以色列要對此負責。外界普遍推斷以色列是幕後黑手，但以色列並未承認犯案。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）今天稍早在與英國和法國外長的聯合會議上表示，如果伊朗襲擊以色列，他預計將獲得盟邦支持在伊朗境內「攻擊重要目標」。

這名美國官員被問到卡茲的說法時僅表示，美國與英國和法國已在準備因應「一切可能的偶發事件」。

他說：「我們將採取一切必要措施，保護以色列免受伊朗任何襲擊。」

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