最新加薩停火談判暫告段落 美、卡達、埃及發布聯合聲明

綜合以色列時報、路透及法新社報導，15至16日在卡達首都杜哈舉行的最新加薩停火談判暫告一段落，美國、埃及和卡達16日發布聯合聲明，表示3國16日已向以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出1項新協議，作為過渡性提案。美方代表為中情局（CIA）局長伯恩斯。

該聲明提到，居間的調解方今後幾天將持續就停火提案的細節展開工作，包括有關加薩人質與巴勒斯坦囚犯的問題。調解方的高官下周將改在埃及首都開羅恢復談判，希望基於十七日敲定的條款達成協議。

該聲明寫道，調解方過去48小時在杜哈密集會談，以達成停火協議並釋放人質。在埃、卡兩國支持下，美方已向以、哈提案，其內容符合美國總統拜登5月底所提的3階段以哈協議方案，以及聯合國安理會第2735號決議。

一位以色列官員說，美國國務卿布林肯預定19日抵以，除和以國總理內唐亞胡會談，也將參與停火談判。

幾位哈瑪斯高官則說，該團體將不會接受以色列在該談判提出的新條件，包含以國在加薩走廊與埃及的邊界駐軍。哈瑪斯並要求以方從加薩完全撤軍、加薩全面停火、讓流離失所的巴人返家等等。