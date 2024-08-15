以色列持續激戰哈瑪斯 加薩走廊死亡人數衝破4萬
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列和哈瑪斯之間的戰爭已造成逾4萬人死亡。這場戰爭如今已持續10個多月。
法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部在聲明中說，包含過去24小時新增的40死在內，這場戰爭已造成至少4萬零5人死亡。
聲明並指出，自開戰以來，加薩走廊另有9萬2401人受傷。
美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）對伊朗、哈瑪斯及以色列提出含蓄的警告，說道「這個地區的任何一方都不應該採取行動破壞為達成（停火）協議付出的努力」。
根據聲明，他們兩人在電話中討論「平息」區域緊張的「努力」和「最終敲定加薩停火的重要性」。
美國、卡達和埃及調停人員已邀請以色列與哈瑪斯加入聚焦停止這場戰爭的談判。
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